Explosion im süditalienischen Vulkan Stromboli

Eine kräftige Explosion im Vulkan Stromboli hat am Montag bei vielen Bewohnern der gleichnamigen italienischen Mittelmeerinsel aufgeschreckt.

Der Krater schleuderte glühendes Gestein in die Umgebung, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie berichtete. Verletzt wurde niemand.

Archivbilder: Aktiver Stromboli

Am 3. Juli 2019 war der Vulkan massiv ausgebrochen, ein 35-jähriger Wanderer aus Sizilien kam dabei ums Leben. Eine der beiden Explosionen auf der Südseite des Kraters war damals die bisher stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen. Rund 1.000 Touristen verließen nach dem Ausbruch die Insel an Bord von Fähren, 70 Bewohner mussten ihre Häuser an der Südwest-Seite des Stromboli verlassen.