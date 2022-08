Experten sicher: Lkw bald ohne Fahrer unterwegs

Werden neben Autos bald auch Lkw ohne Fahrer unterwegs sein? Zumindest in Sachen Fahrer-Mangel wäre dies Experten zufolge ein wahrer "game changer".

Selbstständig fahrende Lastwagen dürften nach Einschätzung der Unternehmensberatung Berylls schon 2030 etwa 10 Prozent des Absatzes ausmachen. Der autonome Lkw helfe der Transportbranche gegen den weltweit immer größeren Fahrermangel und spare ihr zugleich etwa ein Fünftel der Kosten ein, schrieben die Branchenexperten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.

"Ultimativer game changer"

Allein in den USA dürften 2030 etwa 160.000 Lkw-Fahrer fehlen. Selbstfahrende Lastwagen seien der einzige Ausweg aus diesem Engpass. Zugleich machten Fahrerlöhne über 40 Prozent der Kosten aus - wenn nur jeder zehnte Schwerlastwagen in den USA autonom fahren würde, ließen sich demnach 25 Milliarden US-Dollar (24,4 Mrd. Euro) jährlich sparen. Der autonome Lkw sei "der ultimative game changer" und werde die Wertschöpfung in der Branche neu aufteilen, heißt es in der Studie.