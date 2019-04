Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in München für den Hörbranzer Tom Jehle

Beim internationalen Vortragswettbewerb am 22. März 2019 in München konnte sich der in Hörbranz lebende Tom Jehle als Finalist durchsetzen und gewann einen der begehrten Excellence Awards

Mit 66 internationalen Rednern aus 8 Ländern fand der Speaker Slam nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg nun bereits zum zweiten Mal in München statt. Es wurde in München in diesem Jahr ein neuer Weltrekord mit 66 Rednern aufgestellt. Nach einem intensiven Auswahlverfahren stellten sich die 66 Finalisten aus 8 Nationen mit ihren Vorträgen zu unterschiedlichen Themen im finalen Wettbewerb der internationalen Jury.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen „Rednerwettstreit“. Dieses besondere Event wurde vom Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufen und begeistert das internationale Publikum mit vielfältigen Vortragsthemen aus allen Bereichen des Lebens, von Businessthemen über Motivation bis zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Herausforderung für die Redner besteht darin, die Jury und das Publikum vor laufender Kamera in nur 5 Minuten mitzureißen und zu überzeugen. Seinen eigenen Vortrag auf 5 Minuten zu kürzen, die wesentlichen Inhalte zu vermitteln und sich mit dem Publikum zu verbinden ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Die fachkundige Jury bestand aus Vivien Dübert, Jörg Rositzke (Chefredakteur „Hamburg 1“), Mike Hager (Radiomoderator, Autor, Sprecher und Comedian), Alexander Schungle (Geschäftsführer – Speakers Excellence), Mag. Elmar Weixlbaumer (CEO – Goldegg Verlag GmbH), Dirk Hildebrand (Redaktionsleiter “radioEXPERTEN GmbH), Marc Lucas Weber.

Das internationale Publikum aus 12 Ländern im restlos ausverkauften Ballsaal des Holiday Inn München wurde auch in diesem Jahr Zeuge eines spannenden, unterhaltsamen und äußerst abwechslungsreichen Wettbewerbs.

Mit dabei war auch der in Hörbranz lebende Tom Jehle. Mit seiner Rede „Vertrieb 4.0 Fit for Future“ konnte er nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch die Jury und gewann einen der begehrten Excellence Awards. Seine Rede mit der Kernbotschaft „Wie sich Vertriebsorganisationen im Rahmen der Digitalisierung fundamental verändern werden“ wurde vom Publikum mit großem Interesse verfolgt und mit tosendem Applaus gewürdigt. Der Hörbranzer Top Speaker und Trainer mit seiner 30jährigen Vertriebs- und Führungserfahrung verbindet in einzigartiger Art und Weise das Wissen und die Erfahrung im Vertrieb und begleitet Unternehmen und Vertriebsorganisationen bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategie.

