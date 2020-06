Ex-Wirecard-Chef Markus Braun festgenommen

Im Bilanzskandal um den DAX-Konzern Wirecard ist der ehemalige Vorstandschef, der Österreicher Markus Braun, festgenommen worden. Das teilte die Münchner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Demnach sei bereits am Montag ein Haftbefehl beantragt worden. Die Strafverfolger verdächtigen Braun der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation.

"Er hat sich gestellt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nun soll das Münchner Amtsgericht im Laufe des Tages über die Fortdauer der Haft entscheiden. In dem Bilanzskandal geht es um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Mrd. Euro, die das High-Tech-Unternehmen aus dem Münchner Vorort Aschheim an den Rand des Abgrunds getrieben haben.