Ex-VP-Ministerin zu 12-Stunden-Tag: "Kniefall vor Industrie"

Ex-ÖVP-Ministerin Andrea Kdolsky attackiert ihre eigene Partei – und will mit dem ÖGB demonstrieren.

Scharfe Kritik am 12-Stunden-Tag kommt nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den Reihen der Regierungsparteien. Ex-ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky kritisierte die Maßnahme gegenüber dem “Kurier” (Dienstag-Ausgabe) scharf als “Kniefall vor der Industrie”, warnte vor gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen – und kündigte an, am Samstag auf die ÖGB-Demo gehen zu wollen.