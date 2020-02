Ex von Prinz Harry begeht Selbstmord

Die britische Moderatorin Caroline Flack ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Wochenende in London mit.

Den damals erst 17 Jahre alten Styles hatte Flack in der Castingshow "The X Factor" kennengelernt, was damals viel Aufsehen erregte. In einem Buch hatte Flack außerdem einmal geschrieben, sie sei vor mehr als zehn Jahren für kurze Zeit mit Prinz Harry zusammen gewesen.