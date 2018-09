Ex-Rennläufer Tritscher am Dachstein tödlich verunglückt

Der Ex-Skirennläufer Reinhard Tritscher dürfte am Donnerstag bei einer Tour auf der steirischen Dachstein-Seite abgestürzt sein und ist dabei ums Leben gekommen.

Der Olympia-Achte von 1972 erlitt ein Polytrauma und konnte nur noch tot mittels Tau geborgen werden, so die Polizei. Der Wintersportverein Ramsau am Dachstein betrauerte am Freitag in einem Facebook-Eintrag den Tod seines Ehrenmitglieds.

Allroundtalent

Tritscher wurde am 5. August 1946 in Ramsau am Dachstein geboren und galt als Allroundtalent. Er gewann Weltcuprennen in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und in der Abfahrt. Insgesamt stand er vier Mal ganz oben Siegespodest. Bei den Olympischen Spielen in Sapporo 1972 belegte er den achten Platz im Riesenslalom. Nach seiner Karriere im Weltcup eroberte Tritscher noch mehrere nationale und internationale Seniorentitel im Skirennsport.