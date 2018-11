Ex-Porno-Produzent steigt bei Formel 1-Team Haas ein

"Rich Energy" wird neuer Hauptsponsor beim Formel 1-Team "Haas". Pikant dabei: Das Unternehmen wird von einem Ex-Porno-Produzenten geführt.

In der Saison 2019 wird aus dem amerikanischen Formel 1-Team offiziell das “Rich Energy Haas F1 Team”. Einer der Geschäftsführer von “Rich Energy” ist David Sullivan (69), der bereits in den 1970er-Jahren sein erstes Geld mit Softporno-Filmen und durch Porno-Magazine verdiente. Später kauft sich der Self-Made-Milliardär auch den Premier League-Klub West Ham United. Durch den neuen Hauptsponsor soll sich natürlich auch die Farbe des Haas Formel 1-Autos ändern und nicht nur der Name des Rennstalls.