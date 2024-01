Ex-ÖSV-Star drohte nach Horror-Sturz eine Beinamputation

Nicole Schmidhofer, ehemalige Ski-Weltmeisterin, überwindet schweren Sturz und teilt ihre inspirierende Geschichte: "Ich bin froh, noch beide Beine zu haben!"

Nicole Schmidhofer, die ehemalige Ski-Weltmeisterin, hat eine bewegende und inspirierende Geschichte zu erzählen. Ihr herausragender Erfolg bei den Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz, wo sie in der prestigeträchtigen Disziplin Abfahrt triumphierte, markiert einen Höhepunkt ihrer Karriere.

Schrecklicher Sturz in Val d'Isère: Amputation drohte

Doch nur drei Jahre später veränderte ein schrecklicher Sturz in Val d'Isère das Leben der österreichischen Skirennläuferin drastisch. Sie erlitt schwere Verletzungen, die fast zum Verlust ihres Beines geführt hätten. In einem Interview mit dem "Blick" beschrieb Schmidhofer die dramatischen Ereignisse: "Mein linkes Bein wurde in die falsche Richtung gebogen und dazu noch verdreht. Ob die Amputation drohte? Ja. Heute bin ich unglaublich froh, noch beide Beine zu haben."