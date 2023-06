Ex-NEOS-Chef Strolz lässt sich zu Techno See-bestatten

Ex-Neos-Chef Matthias Strolz meldet sich mit einer neuen Single zurück. "Life ist a Comma" entstand im Indien-Retreat. Im Video lässt er sich symbolisch auf einem See bestatten.

Nach Jodelaufnahmen und Wirbel um "Ich muss siegen" im Rammstein-Stil veröffentlichte der nunmehrige Influencer Matthias Strolz am Freitag sein neuestes musikalisches Projekt.

"Life is a Comma" ist wieder ganz anders als vorherige Musikprojekte. Strolz zeigt sich philosophisch und rezitiert mit Schamanen-Begleitung Poesi zu Techno-Klängen.

Strolzs neue Single heißt "Life is a Comma". ©Matthias Strolz

Inspiration im Indien-Retreat

"Im Jänner war ich auf einem Retreat im Gandhi-Ashram in Gujarat/Indien (und ja, danach in Goa)", schreibt Strolz in einer aktuellen Aussendung zur Entstehung des Songs. "Wir kamen bei einem Ausflug an einem Ort vorbei, wo die lokale Gemeinde ihre Toten verbrennt – eingeschlichtet in einen lodernden Holzstapel. Ich stand da wie hypnotisiert. „Wo gehen diese Seelen jetzt hin?“, fragte ich meinen indischen Begleiter. Er hielt kurz inne, nahm einen Stock und malte einen Punkt in den Sand. Dann strich er diesen mit einem Komma durch. „Life is a comma, not a full stop“, sagte er. Das hat mich so berührt, dass ich einen Track dazu geschrieben habe."

Strolz sitzt anfangs mit seinem Begleiter am Lagerfeuer. ©Screenshot/YouTube

Der Ex-NEOS-Chef legt sich in den Sarg. ©Screenshot/YouTube

Seebestattung im Musikvideo

Der Ex-Politiker arbeitete erneut mit Austro-Produzent Kurt Razelli zusammen. Dieser setze die Lyrics "kunstvoll in Sound", wie Strolz erklärt. "Das Video haben wir mit dem großartigen Team von sonority.rocks in einem alten Steinbruch nahe Amstetten gedreht", verrät er. Anfangs sitzt Strolz im Video an einem Lagerfeuer und spricht mit seinem Begleiter. Dann beginnen rituelle Fuß-Waschungen. Darauf folgen Aufnahmen, in denen er Grabbeigaben in "seinen Sarg" legt. Schließlich bekommt er kniend von seinem Begleiter eine Kette umgelegt und trägt mit ihm den Sarg. Schließlich sieht man, wie der Ex-NEOS-Chef sich in den Sarg legt und die Augen schließt. Sein Begleiter zündet den Sarg an und stößt ihn aufs Wasser hinaus. Strolz steigt daraufhin als halb-transparente Gestalt in den Himmel auf, während der Sarg verbrennt. Schließlich findet sich Strolz am Lagerfeuer wieder – trägt aber immer noch die Kette.



Strolzs neues Musikvideo:

self all Open preferences.

Was sagen Sie dazu?

self all Open preferences.

Erste Reaktionen

In sozialen Medien gibt es bereits zahlreiche Reaktionen auf den Song und das Musikvideo. "My man droppt die tunes", zeigt sich ein User begeistert. Doch nicht alle feiern die Musikkarriere des Ex-Politikers: "Um Himmels Willen, was ist passiert", meint ein Nutzer, "Na servas", ein anderer. "Bitte hör endlich auf damit und geh wieder in die Politik zurück! Das Land braucht dich", schreibt ein Österreicher.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Album folgt im Oktober

In seinem Newsletter kündigt Matthias Strolz auch an, im Oktober werde das gesamte Strolz & Razelli Album veröffentlicht. Die #backtoearth-Tour startet zudem im November. "Wir feiern das Menschsein. Es wird eine Eskalation in die Liebe", schreibt er. "Wir freuen uns, wenn du mitfeierst." Tickets sind bereits erhältlich. Auch rührt der Politiker die Werbetrommel für den "Our Roots Summit", einen Online-Kongress zu Wurzeln und Menschsein, und seinen nächsten Workshop "Pilot:in des Lebens: Meiner Zukunft Form geben".

Mehr zum Thema

self all Open preferences.

self all Open preferences.