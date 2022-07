Ex-Lustenau-Kicker bringt Sohn zum Bayern-Training

Am Samstagmorgen startete der deutsche Rekordmeister in die Saison-Vorbereitung.

Jüngster Spieler

Der Sohn von Klaus Wanner, vielen Austria-Lustenau- und Hard-Fans noch bekannt, war in der 75. Minute eingewechselt worden. Erst am 23. Dezember hatte der in Amtszell geborene deutsche U-17-Teamspieler seinen 16. Geburtstag gefeiert. Mit seinen 16 Jahren und 15 Tagen ist Wanner zugleich der zweitjüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte. Jünger war nur Dortmunds Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag. Wanners Vater war 1991 mit Jürgen Kipper nach Lustenau gekommen und hatte dann viele Jahre für Hard gespielt.