Ex-Leipzig-Coach Hasenhüttl heuerte bei Southampton an

Ralph Hasenhüttl hat als erster österreichischer Trainer überhaupt den Sprung in die englische Fußball-Premier-League geschafft.

Der 51-jährige Steirer wurde bei Southampton am Mittwoch als Nachfolger des entlassenen Walisers Mark Hughes präsentiert. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer war zuletzt vereinslos, nachdem er sich wegen eines Streits um einen neuen Vertrag Mitte Mai von RB Leipzig getrennt hatte.

Die nächste Chance auf Punkte gibt es bereits am Mittwochabend (21.00 Uhr MEZ) im Auswärtsspiel gegen den Tabellenfünften Tottenham Hotspur. Hasenhüttl wird dieses Match aber nur beobachten und erst am Donnerstag sein erstes Southampton-Training leiten.

Hasenhüttl ist nicht nur der jüngste “Neuzugang” in der einschlägigsten Liste, sondern dank des Vizemeistertitels mit RB Leipzig 2016/17 auch der wohl erfolgreichste. Über die meiste Erfahrung im Oberhaus einer ausländischen Liga verfügt Michael Petrovic. Der 61-jährige gebürtige Serbe, der acht Jahre lang für Sturm Graz kickte, ist seit 2006 abgesehen von einer Saison in der zweiten Spielklasse in Japans Topliga tätig.