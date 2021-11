Ex-Lehrer wegen Wiederbetätigung verurteilt

34-Jähriger rechtfertigte Holocaust und verharmloste Gräueltaten auf Instagram.

Am Landesgericht Feldkirch wurde ein 34-jähriger Ex-Lehrer wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu neun Monaten bedingter Haft plus 1200 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Der Mann, der einst mit der Erziehung Jugendlicher in einer Oberländer Schule betraut war, gab via Internet Äußerungen von sich, die viele seiner Bekannten und Kollegen erstaunten und schockierten. In der Schule war er als korrekt, offen, freundlich, gerecht und keinesfalls manipulativ bekannt und auch geschätzt. Sowohl Lehrer, als auch Schüler mochten ihn. Nach Öffentlich werden seiner Kommentare wurde er sofort entlassen, jetzt ist er arbeitslos, vermutlich wird er in Österreich nie mehr als Lehrer arbeiten dürfen. Er selbst sieht sich als unschuldig, er hasse Gewalt und verabscheue Völkermord. Er habe sich einzig und allein für Meinungsfreiheit stark gemacht, so seine Erklärung.