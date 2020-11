Ex-KHL Star spielt für den EC Bregenzerwald

Der 26-jährige Stürmer absolvierte 130 Spiele in der starken Liga in Russland

Erzielte Tore waren bei den Juurikkala Schützlingen in den ersten Meisterschaftsrunden Mangelware. Wenig verwunderlich also, dass die sportliche Leitung der Wälder sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, als Roberts Lipsbergs beim Verein anklopfte. Der 26-Jährige, der 137 Spiele für Dinamo Riga in der KHL absolvierte, trainiert bereits seit vergangener Woche mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Eis.

Sollte Corona dem Spielplan keinen Strich durch die Rechnung machen, so wird Roberts Lipsbergs am kommenden Samstag sein Debut beim EC Bregenzerwald geben. Der Lette war in den letzten vier Jahren bei Dinamo Riga unter Vertrag und trat mit dem KHL Team 2017 auch beim Spengler Cup an. „Trotz der schwierigen Corona Situation ist es uns wichtig, den Auftrag, einheimische Spieler weiterzuentwickeln, bestmöglich wahrzunehmen. Dafür benötigt eine so junge Mannschaft, wie unsere, auch Führungsspieler, die Erfahrungen von einem möglichst hohen Niveau mitbringen und weitergeben. Roberts verkörpert diese Eigenschaften und daher sind wir sehr glücklich darüber, dass uns dieser Top Transfer gelungen ist.“