Ex-Fußach Obmann unterstützt nun FC Höchst

Der FC Höchst freut sich über eine personelle Unterstützung für die Vorstandsmannschaft.

Simon Walser wird ab sofort Andreas Helbok, dem sportlichen Leiter, mit Rat und Tat zur Seite stehen, sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich. Simon Walser sammelte bislang sehr viel Erfahrung als sportlicher Leiter und Obmann beim SC Fußach. Mit ihm schaffte der Nachbarverein aus dem Rheindelta den Wiederaufstieg in die Vorarlbergliga. Nachdem er in Fußach alle Funktionen zurückgelegt hat, möchte sich Simon Walser weiterhin mit Fußball befassen und freut sich auf seine neue Aufgabe in Höchst.