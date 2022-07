Ex-Bundesliga-Star vor Wechsel zum SCR Altach?

Änis Ben-Hatira schnürte seine Schuhe bereits für die Eintracht, HSV oder die Hertha und empfiehlt sich diese Tage im Training bei Miroslav Klose.

Wie die Rheindörfler auf Twitter bestätigten, zeigt der 33-jährige Deutsch-Tunesier aktuell im Training sein Können, Verträge seien aber noch keine unterschrieben worden. Der ehemalige DFB-Junioren-Nationalspieler spielte später für Tunesien und lief zwölfmal in der ersten Mannschaft auf. Als Profi zählten der HSV, die Eintracht, Darmstadt oder Hertha Berlin zu den Stationen in seiner Laufbahn. In 101 Partien in der deutschen Bundesliga erzielte der Offensiv-Akteur 15 Tore. Nach Neven Subotic und Sidney Sam könnten die Rheindörfler also den nächsten ehemaligen Bundesliga-Star nach Altach lotsen.