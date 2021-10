Ex-Bulldogs Torjäger Luciani kehrt nach Dornbirn zurück

Im Heimspiel gegen Znojmo gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Dornbirn-Stürmer.

Ice Hockey League: Freitag, 19:15 Uhr: Dornbirn Bulldogs - Tesla Orli Znojmo

Referees: NIKOLIC M., VIRTA, Basso, Seewald

Die Dornbirn Bulldogs punkteten in ihren vergangenen fünf Spielen und kletterten damit bis auf den vierten Tabellenrang. In drei der letzten vier Begegnungen konnten sie gar das Punktemaximum erobern. Der Tesla Orli Znojmo hat in der Tabelle – nach zuletzt zwei Niederlagen – etwas eingebüßt und rangiert nun auf dem sechsten Tabellenplatz. In den letzten drei Aufeinandertreffen dieser beiden Teams setzte sich jeweils der Gastgeber durch.