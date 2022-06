Ex-Briefträger hortete 20.000 Briefe bei sich daheim

Die Polizei hat in Spanien einen früheren Briefträger festgenommen, der bei sich zu Hause mehr als 20 000 Briefe gehortet haben soll.

Der 62-Jährige sei bereits am Samstag in der Gemeinde Biar in der Provinz Alicante im Osten des Landes festgenommen worden, berichteten die Zeitung "Información" und andere Regional-Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Der Verdächtige habe die Sendungen - darunter Briefe von Privatpersonen, amtliche Korrespondenz und Dokumentensendungen - den Erkenntnissen zufolge vor allem in den Jahren 2012 und 2013 bei sich gelagert. Er werde der Untreue bei der Aufbewahrung von Dokumenten beschuldigt. Darauf stehen in Spanien Haftstrafen zwischen einem und vier Jahren.