Alt-Bischof Elmar Fischer an Corona verstorben

Der 85-Jährige wurde seit einigen Tagen auf der Intensivstation behandelt - Fischer war ungeimpft.

"Tiefes Gottvertrauen"

Der Feldkircher Bischof Benno Elbs hob in einer ersten Stellungnahme zum Tod seines Amtsvorgängers dessen Einsatz um die Familien hervor. "Mit seinem jahrelangen Engagement hat er wichtige Akzente für die Wertschätzung und die Unterstützung von Familien in unserem Land gesetzt", so Elbs am Mittwoch. "Wer Bischof Elmar als Mensch näher gekannt hat, weiß um seinen schlichten und einfachen Lebensstil, sein tiefes Gottvertrauen und seine Verwurzelung im Gebet, die ihm auch in schwierigen Momenten viel Kraft gegeben hat. Auch wenn er mit manchen seiner Aussagen polarisiert hat, bestimmten die Sorge um das Wohl der Menschen und die Verkündigung des Evangeliums sein Leben."