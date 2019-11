Ex-Anwalt hat 97.000 Euro Rentengeld zurückzahlen

Der frühere Rechtsanwalt hat trotz seiner Pensionierung bezahlte Anwaltstätigkeiten ausgeübt. Unternehmen etwa gegenüber Finanzamt oder VGKK beraten und vertreten.

Der pensionierte Rechtsanwalt hat der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer 97.800 Euro an zwischen August 2014 und September 2017 zu Unrecht erhaltenen Rentenbeträgen zurückzuzahlen. Das hat jetzt in dritter und letzter Instanz in Wien der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) rechtskräftig entschieden. Demnach hat der Ex-Rechtsanwalt trotz seiner Pensionierung drei Jahre lang vorschriftswidrig bezahlte anwaltliche Tätigkeiten ausgeübt.