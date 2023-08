Ex-Altach-Trainer Miroslav Klose hat einen neuen Job

Rekordtorschütze

TV-Premiere für Klose

Wie offiziell bekannt gegeben wurde, wird der Weltmeister von 2014 in der Saison 2023/24 bei ausgewählten Partien in der Vorberichterstattung zum Einsatz kommen. Seinen Einstand gibt Klose bereits am kommenden Dienstag (22. August, 21 Uhr) im Hinspiel der Play-offs zwischen PSV Eindhoven und dem schottischen Vizemeister Glasgow Rangers.