Events jetzt auch digital: Russmedia.live erweitert Leistungsspektrum

Seit Jahren setzt Russmedia erfolgreich Veranstaltungen für und mit Kunden und Partnern um. Mit Russmedia.live wurde dafür erst im vergangenen Jahr eine eigene Business Unit geschaffen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage erweitert das Unternehmen sein Produkt-Portfolio nun auch um digitale Event-Formate.

Next Step: Digitale Events und Hybrid-Formate

Als Teil des Vorarlberger Medienunternehmens Russmedia bringt Russmedia.live langjährige Erfahrung in den Bereichen des Eventmanagement und des Online-Broadcastings mit. Daher war es ein logischer nächster Schritt, die beiden Kernkompetenzen miteinander zu verknüpfen und den Fokus in Zukunft auch auf rein digitale Events oder Hybrid-Formate zu legen. Das Team unter der Leitung von Corinna Baumann arbeitet mit ausgeprägten digitalen Skills und großem Know-how rund um Veranstaltungsorganisation, Online-Tools, Video-Produktion und Streaming an der Konzeption und Umsetzung der digitalen Events. Neue Formate sind bereits in Planung und Umsetzung. Für September ist die IAW 10x geplant. Das Format bietet Start-up-Gründer*innen aus der Region eine virtuelle Bühne, um ihre Geschichten mit der großen IAW-Community und dem ganzen Land zu teilen. Gleichzeitig bietet das virtuelle Get-together Raum für Austausch, Inspiration und gegenseitige Unterstützung.