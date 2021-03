Covid-19: Eventbranche in Vorarlberg sieht nach wie vor keine Planbarkeit

MO-Catering-Chef Harald Otti hat am Mittwoch bei "Vorarlberg Live" vor allem eines kritisiert: die fehlende Planbarkeit, die der Eventbranche die größten Probleme bereitet.

Die Eventbranche befinde sich nun bereits ein Jahr im Lockdown, die Lage sei katastrophal meint Harald Otti vor allem in Bezug auf Eventausstatter, Musiker, Dekorateure und ähnliche Berufsgruppen.

Von den am Dienstag bekannt gemachten Öffnungsschritten habe sich die Eventbranche ohnehin nicht viel erhofft, auch wenn man sich für die Kollegen der Gastronomie freue, so der MO-Catering-Chef. Für die Eventbranche habe sich nichts geändert, nach wie vor wisse man nicht wo, wann oder wie wieder etwas losgehen könne. Was im Bereich von Events und Veranstaltungen geöffnet werden soll, betreffe lediglich den Kulturbereich.