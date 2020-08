Euterballon wurde zum Klangkörper über dem Bodensee

Die beiden historischen Bodenseeschiffe MS Oesterreich und DS Hohentwiel sowie der Euterballon der Künstlerin Barbara Anna Husar haben den Bodensee am Sonntagabend zu einem Konzertereignis gemacht.

Für die MS Oesterreich war das Konzert am Sonntag gleichzeitig die Jungfernfahrt als Satellit für Kunstinstitutionen aus der Bodenseeregion. Begleitet wurde das Schiff vom dem Schaufelraddampfer Hohentwiel (Stapellauf 1913) und vom Euter-Luftschiff von Barbara Anna Husar, das 2018 erstmals in die Luft ging. Das Kuheuter verwies unter anderem auf die aktuelle Jubiläumsschau des Frauenmuseums Hittisau zum Thema "geburtskultur. vom gebären und geboren werden". Der 1928 gebaute Luxusliner MS Oesterreich wurde in den vergangenen Jahren für 9,5 Mio. Euro renoviert und in den Originalzustand versetzt. Ihre eigentliche Jungfernfahrt feierte die "Oesterreich" im April vergangenen Jahres.