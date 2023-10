Europa-Park erhöht Eintrittspreise für 2024

Ab 2024 werden Besucher des Europa-Parks tiefer in die Tasche greifen müssen, da die Preise um etwa sieben Prozent steigen werden.

Preisanpassung für den Europa-Park

Ab dem kommenden Jahr müssen Besucher des Europa-Parks mit höheren Eintrittspreisen rechnen. Während Erwachsene dieses Jahr in der Nebensaison 57,50 Euro und in der Hauptsaison 65 Euro zahlen, werden die Preise im Jahr 2024 auf 61,50 Euro bzw. 69,50 Euro angehoben. Das entspricht einer Steigerung von rund sieben Prozent.

Änderungen auch bei Kinder- und Seniorentarifen

Auch für Kinder und Senioren gibt es eine Preisanpassung. Der Eintrittspreis steigt jeweils um drei Euro - von 49 Euro auf 52 Euro in der Nebensaison und von 56 Euro auf 59,50 Euro in der Hauptsaison.

Preisänderungen in der Wasserwelt Rulantica

Nicht nur der Europa-Park passt seine Preise an, auch die Wasserwelt Rulantica wird im Jahr 2024 teurer. Während die Nebensaisonpreise mit einem Anstieg von 50 Cent auf 44,50 Euro moderat bleiben, steigt der Preis in der Hauptsaison auf 49,50 Euro.

Preissteigerung trifft besonders Familien

In den sozialen Medien lassen Familien ihrem Unmut über die Preiserhöhungen freien Lauf. So schreibt ein User auf Facebook unter einem Post vom Europa-Park: "Die Preise gehen an Grenzen, die sich der 'Normal-Bürger' kaum noch leisten kann". Der Europa-Park antwortet darauf mit der Erklärung, dass "trotz massiver Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, [...] die weit über 15 Prozent liegen, [...] die Europa-Park Geschäftsführung entschieden [hat], die Eintrittspreise zur Saison 2024 um lediglich rund sieben Prozent zu steigern." Insbesondere Inflation, gestiegene Lohnkosten und erhöhte Energiepreise haben zu dieser Entscheidung beigetragen.