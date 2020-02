Herbe Klatsche für den FC Salzburg

Der FC Salzburg steht nach der überdeutlichen 1:4-Niederlage in Frankfurt vor dem Europa League-Aus.

Die beiden österreichischen Vertreter absolvierten ihre Hinspiele im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League jeweils auswärts. Während der FC Salzburg bei Eintracht Frankfurt zu Gast war, trat der LASK bei AZ Alkmaar in Holland an.

Frankfurt-Coach Adi Hütter musste auf den gelb-gesperrten ÖFB-Teamakteur Martin Hinteregger verzichten, mit Stefan Ilsanker stand aber zumindest ein rot-weiß-roter Landsmann von Beginn an auf dem Feld. Salzburg begann zwar mutig, ohne allerdings für Gefahr zu sorgen. Nach zwölf Minuten fanden die Gastgeber dann die erste Chance des Spiels vor, Stankovic verhinderte mit einer Parade den Rückstand seiner Mannschaft.

Wenig später war dann aber der Keeper chancenlos, Kamada brachte die Eintracht völlig freistehend in Front. Die Mozartstädter verloren ein wenig den Zugriff zum Spiel und Frankfurt erhöhte zwei Minuten auf 2:0, Torschütze war erneut der Japaner Kamada, der einen Alleingang erfolgreich abschließen konnte.

Auch nach Seitenwechsel änderte sich am Geschehen auf dem Feld kaum etwas, Salzburg fehlte jegliche Durchschlagskraft. Acht Minuten nach Wiederbeginn zappelte die Kugel erneut hinter Stankovic im Netz, zum dritten Mal an diesem Abend durfte Kamada jubeln. Nur wenige Zeigerumdrehungen später, nahm das Salzburger Debakel weiter Formen an. Kostic erhöhte nach erneutem Ballverlust der "Bullen" zum 4:0 (56.).