Europa League

Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter und der FC Chelsea trennen sich 1:1, der FC Arsenal gewinnt gegen Valencia mit 3:1.

Bereits vor Anpfiff herrschte in der hessischen Metropole absolute Gänsehautstimmung. Und diese Atmosphäre übertrug sich auf die Hütter-Elf auf dem Feld. Nach knapp zehn Minuten übernahmen die Gastgeber das Kommando, spielten wie schon gewohnt leidenschaftlich und mutig. Die Belohnung dafür sollte nach 23 Minuten erfolgen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es blitzschnell, auf der linken Seite wurde Kostic in Szene gesetzt. Dieser spielte mit dem Fußgelenk eine maßgenaue Flanke, in der Mitte vollendete Jovic gekonnt per Kopf – 1:0.