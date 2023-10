Europa League: Sturm Graz gelingt Auswärtserfolg beim polnischen Meister

Böving erzielte beim Gastspiel gegen RKS Rakow Czestochowa den Siegtreffer für den österreichischen Vizemeister.

Für Vizemeister Sturm Graz und den LASK (Spielbeginn 21 Uhr) warteten am zweiten Spieltag der UEFA Europa League Gruppenphase jeweils herausfordernde Auswärtsaufgaben.

Sturm holt sich drei Zähler

Böving trifft erneut

Allzu viele Highlights gab es in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht, aber Böving - der schon gegen Sporting scorte - sorgte mit seinem Treffer nach 24 Minuten für die aus rot-weiß-roter Sicht erfreuliche Halbzeitführung der "Blackies". Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Grazer eine weitere Top-Gelegenheit vor, Wüthrich verfehlte mit seinem Schuss das Ziel nur hauchdünn.

Auch nach Wiederbeginn war die Ilzer-Elf gefährlicher als der Gastgeber, Kiteishvili mit einem Lattenschuss (58.) sowie Prass (65.) verabsäumten es, das zweite Tor nachzulegen und damit für eine Vorentscheidung zu sorgen. Und so musste Torhüter Scherpen den knappen Sieg mit seiner Parade gegen den eingewechselten Yeboah in der Nachspielzeit festhalten. Sturm brachte den Vorsprung also über die Zeit und jubelt über drei wichtige Zähler nach dem Erfolg beim polnischen Meister.