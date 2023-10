EL: Sturm mit Punktgewinn, der LASK kassiert bittere Niederlage

In Unterzahl fighten sich die Steirer zu einem 2:2-Unentschieden gegen das italienische Spitzenteam. Der LASK führte bei Union Saint-Gilloise lange Zeit, unterlag aber nach zwei späten Treffern noch mit 1:2.

Die beiden österreichischen Vertreter in der UEFA Europa League waren am Donnerstag am dritten Gruppenspieltag im Einsatz. Sturm Graz empfing Atalanta Bergamo, während die Reise für den LASK zu Union Saint-Gilloise (21 Uhr) ging.

Atalanta kam mit zwei Siegen als Tabellenführer nach Graz, die Steirer holten zuletzt in Rakow den ersten Dreier. Bei Sturm erzielte Böving bislang beide Tore, zuletzt war der Däne aber angeschlagen und nahm deshalb zunächst auf der Bank Platz.

Führung durch Prass

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die "Blackies" dann in Front. Kiteishvili passte zu Prass, dieser zog ab und sein Schuss wurde von Toloi unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (13.). Beinahe hätten die Hausherren zehn Minuten später erhöht, Keeper Musso entschärfte aber einen guten Kopfball von Gorenc-Stankovic. Atalanta-Akteur Muriel sollte das Spiel aber noch vor der Pause mit seinem Doppelpack zu Gunsten seiner Mannschaft drehen. Zunächst versenkte der Kolumbianer einen Flachschuss ins Eck (34.), in der Nachspielzeit erzielte Muriel per Strafstoß den Führungstreffer für die Italiener. Dem Elfmeter war ein Handspiel von Gorenc-Stankovic vorangegangen.

Hierländer sieht Gelb-Rot

Nach Wiederbeginn waren sieben Minuten gespielt, da beging Hierländer ein taktisches Foul. Da der 32jährige in Halbzeit eins bereits verwarnt wurde, schickte der Schiedsrichter ihn nun mit der gelb-roten Karte vom Feld. Eine äußerst harte Entscheidung des kroatischen Referees und somit musste Sturm ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl agieren.

Ausgleich in Unterzahl

Aber auch mit einem Mann weniger gaben sich die Steirer nicht geschlagen, mittlerweile waren Böving und Horvat neu ins Spiel gekommen. Und die Grazer reklamierten nach 79 Minuten auf Elfmeter, tatsächlich schaltete der VAR sich ein. Nach Betrachtens der Bilder war ein Handspiel von Kolasinac klar ersichtlich, Wlodarczyk übernahm Verantwortung und versenkte das Spielgerät in die Maschen - 2:2.

Dieses Ergebnis brachte der österreichische Tabellenführer schließlich mit viel Kampf auch über die Zeit. Damit hält Sturm nach drei Spielen bei vier Zählern, somit ist die Ilzer-Elf punktegleich mit Sporting Lissabon, die in Unterzahl beim polnischen Meister Rakow nicht über ein 1:1-Remis hinauskamen.

Die weiteren frühen EL-Spiele: TSC - Freiburg 1:3, Olympiacos - West Ham 2:1, Marseille - AEK Athen 3:1, Molde - Häcken 5:1, Sparta Prag - Rangers 0:0, Aris Limassol - Betis 0:1

Bittere Pleite für den LASK

Der LASK reiste punktelos nach Belgien, die kommenden zwei Spiele gegen Saint-Gilloise besitzen also richtungsweisenden Charakter, denn auch der heutige Gegner konnte mit seiner bisherigen Ausbeute (1 Zähler aus 2 Spielen) nicht zufrieden sein.

Die Oberösterreicher präsentierten sich in den ersten 45 Minuten in guter Form, waren über weite Strecken spielbestimmend. Zulj hatte nach 13 Minuten die Führung auf dem Fuß, MacAllister rettete allerdings auf der Linie. In Minute 24 war es dann aber so weit, Usor brachte sein Team verdient in Front.

Knappe fünf Minuten später war auf der Gegenseite auch Laval erstmals bezwungen, der Treffer wurde aber aufgrund eines Foulspiels an Horvath nach Videostudium zurückgenommen. So ging es mit der knappen Linzer Führung in die Halbzeitpause, weil Ljubicic in der Nachspielzeit die große Möglichkeit auf das 0:2 ausließ.

Auch zum Start von Durchgang zwei war der LASK das bessere Team, erneut verpasste Ljubicic den zweiten Treffer für sein Team nur knapp (47.). In weiterer Folge kamen die Hausherren dann besser ins Spiel, nach einer knappen Stunde hatte Puertas die Chance zum Ausgleich, verstolperte aber. Die Linzer wurden in weiterer Folge zwar tief in die eigene Hälfte gedrängt, ohne zunächst allerdings Großchancen zuzulassen.

Dennoch kamen die belgischen Gastgeber sieben Minuten vor dem Ende zum Ausgleich, Puertas verwertete einen Elfmeter, nachdem Luckeneder im eigenen Strafraum zu ungestüm in einen Zweikampf ging und Lapoussin zu Fall brachte. Und es sollte für den LASK noch schlimmer kommen, denn Burgess köpfte seine Mannschaft in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 2:1-Erfolg.

Das Parallelspiel der Gruppe E fand in Liverpool statt, wo die „Reds“ gegen Toulouse mit 5:1 siegten. Jota (9.), Endo (30.), Nunez (34.), Gravenberch (65.), Salah (90.+3) bzw. Dallinga (16.) erzielten die Tore an der Anfield Road. Liverpool bleibt damit Tabellenführer, die Franzosen stehen nach der Klatsche auf Rang drei, Union Saint-Gilloise rutscht nach dem Last-Minute-Sieg gegen den LASK nun auf dem zweiten Platz. Die Oberösterreicher bleiben punktelos am Tabellenende.