Europa League: Sevilla und Roma bestreiten das Finale

FC Sevilla gegen AS Roma lautet das Endspiel in der UEFA Europa League. Das Finale steigt am 31. Mai in der Puskas-Arena in Budapest.

Die Frage, welche beiden Teams sich am 31. Mai in Budapest um den Titel in der UEFA Europa League gegenüberstehen werden, wurde am Donnerstag in den Halbfinal-Rückspielen beantwortet.

Spannung in Sevilla

EL-Rekordsieger FC Sevilla und Juventus Turin hatten sich vor Wochenfrist in Italien mit einem 1:1-Remis getrennt. Die ersten 45 Minuten im Rückspiel verliefen torlos, obwohl beide Teams richtig gute Chancen auf einen Treffer vorfanden.

Auf Seiten von Juve waren es Gatti (15.), Di Maria (27.) und Kean mit einem Pfostenschuss (34.), die Gelegenheiten auf das Führungstor für ihre Mannschaft hatten. Bei den Gastgebern brachten En Nesyri (25.), Acuna (31.) sowie Ocampos die Kugel nicht am starken Keeper Szczesny vorbei (37.). In der Nachspielzeit kam es dann noch zu einer höchst umstrittenen Szene. Cuadrado traf mit einer Grätsche direkt an der Strafraumgrenze Gegenspieler Torres, der niederländische Schiedsrichter Makkelie entschied auf Weiterspielen. Sehr überraschend war dann aber vor allem die Tatsache, dass der VAR den Unparteiischen nach Betrachten der Zeitlupen nicht an die Seitenlinie beorderte, um sich die Szene selbst noch einmal anzusehen. Großes Glück also in dieser Szene für die Italiener, eigentlich wäre ein Elfmeter für die Andalusier fällig gewesen.

Auch nach Wiederbeginn ließen beide Teams gute Chancen ungenutzt, Acuna (49.) konnte aus guter Position ebenso nicht verwerten wie Rabiot auf der Gegenseite (56.). Es lief die 65. Minute, da gelang der "Alten Dame" dann aber die Führung. Der eingewechselte Vlahovic war zur Stelle und versenkte die Kugel in den Maschen.

Die Freude darüber hielt allerdings nur sechs Minuten, denn die Gastgeber schlugen in Person des ebenfalls eingewechselten Suso zurück. Der 29jährige Spanier bezwang Szczesny mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1-Ausgleich. Bei diesem Spielstand sollte es auch nach 90 Minuten bleiben und so wurde eine Verlängerung notwendig.

Lamela mit der Entscheidung

In dieser waren knapp fünf Minuten absolviert, da brachte Lamela mit seinem Kopfballtreffer die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zum Überkochen. Aufgrund einer völlig unnötigen gelb-roten Karte gegen Acuna mussten die Gastgeber die letzten Minuten dann allerdings in Unterzahl bestreiten.

Mit einem Mann weniger brachten die Schützlinge von Trainer Mendilibar den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. Mit einem Gesamtscore von 3:2 qualifiziert sich der FC Sevilla für das Finale in Budapest. Dort wollen die Andalusier bei der siebten Endspielteilnahme in diesem Bewerb auch zum insgesamt siebten Mal den Pokal in die Höhe stemmen.

Roma mauert sich ins Finale

Die AS Roma hatte im Hinspiel einen knappen 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Die Werkself hatte im Rückspiel im eigenen Stadion in Halbzeit eins mehr vom Spiel, konnte allerdings nach den ersten 45 Minuten nichts Zählbares vorweisen. Bei einem Lattenknaller von Diaby in Minute 12 hatten die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso zudem das Glück nicht gepachtet. Von den Italienern war offensiv hingegen so gut wie nichts zu sehen, einzig ein Abschluss von Pelligrini war erwähenswert (2.).

Auch nach Wiederbeginn waren die Deutschen klar spielbestimmend, Roma konzentrierte sich ausschließlich auf die Defensive. Demirbay & Co konnten ihre Gelegenheiten allerdings nicht im gegnerischen Tor unterbringen und so blieb es trotz deutlicher Überlegenheit am Ende beim 0:0.