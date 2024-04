Europa League: Halbfinal-Duelle stehen fest

Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, AS Roma und Olympique Marseille sichern sich die Tickets für das Semifinale im zweithöchsten europäischen Clubwettbewerb.

Am Donnerstag Abend wurden in der UEFA Europa League die vier Halbfinalteilnehmer ermittelt.

Liverpool´s Hypothek aus dem Hinspiel war zu groß

Liverpool stand nach der 0:3-Heimpleite gegen Atalanta vor einer Mammutaufgabe in Bergamo, um den Aufstieg ins Semifinale doch noch zu realisieren. Der Start gelang den „Reds“ perfekt, Mo Salah brachte seine Mannschaft mit einem sicher verwandelten Elfmeter früh in Front (7.). In weiterer Folge dominierten die Engländer das Geschehen, konnten aber vor der Pause keinen weiteren Treffer nachlegen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich auf dem Spielfeld nur wenig, Liverpool war bemüht, aber die Italiener standen sicher in der Defensive und ließen kaum mehr etwas zu. So blieb es am Ende zwar beim 1:0-Sieg der „Reds“, dieses Ergebnis reichte Atalanta aber, um sich mit einem Gesamtscore von 3:1 das Halbfinal-Ticket zu sichern.

Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen

Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen hatte das Hinspiel gegen West Ham komplett dominiert und durch späte Tore verdient mit 2:0 gewonnen. Den Hausherren gelang nach 13 Minuten durch Antonio der Führungstreffer, unter gütiger Mithilfe von Leverkusens etatmäßiger Nummer Zwei im Tor Matej Kovar. Xabi Alonso war mit der Vorstellung seiner Mannschaft in Halbzeit eins überhaupt nicht zufrieden und reagierte mit einem frühen Wechsel in der Defensive, der früh verwarnte Kossounou machte Platz für Tapsoba. Zur Pause brachte der Meistercoach zudem mit Boniface und Frimpong zwei neue Offensivkräfte in die Partie.

Die „Werkself“ war nach Wiederbeginn deutlich besser im Spiel, stand in der Defensive sicherer als noch in den ersten 45 Minuten. Gute sieben Minuten vor dem Spiel hatte Frimpong den Ausgleich und die Entscheidung auf dem Fuß. Der Niederländer vergab aber völlig freistehend und zimmerte das Spielgerät in den Londoner Nachthimmel. Wenig später machte es der 23jährige dann allerdings besser und besorgte den 1:1-Endstand. Damit bleibt Leverkusen auch im 44. Saisonspiel ohne Niederlage (neuer Europa-Rekord), mit einem Gesamtscore von 3:1 qualifiziert sich die Alonso-Elf für das Semifinale und darf weiter vom Gewinn des Triples träumen.

Roma souverän weiter

Im rein italienischen Duell nahm AS Roma einen knappen 1:0-Vorsprung ins Rückspiel im heimischen Stadio Olimpico. Und wie bereits im ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche war es Mancini, der für die Römer traf (12.). Der 28jährige verwertete den Abpraller, nachdem Pellegrini mit seinem Versuch die Stange getroffen hatte. Nur zehn Minuten später erhöhten die Gastgeber durch Dybala auf 2:0, ehe sich die Mannschaft von Daniele de Rossi selbst schwächte. Celik sah nach hartem Einsteigen gegen Leao glatt Rot (31.).

Trotz Überzahl konnte Milan dem Spiel keine Wende mehr verleihen, zwar konnte Gabbia fünf Minuten vor dem Ende für die „Rossoneri“ verkürzen, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Damit bestätigte Roma die gute Form seitdem Daniele de Rossi Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie ist und steht mit einem Gesamtscore von 3:1 im EL-Halbfinale, wo es zur Neuauflage aus dem Vorjahr gegen Bayer Leverkusen kommt.

Elfmeterschießen in Marseille