Europa League: Der LASK feiert klaren Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise

Die Oberösterreicher schlagen die Belgier deutlich mit 3:0 und fahren damit den ersten internationalen Dreier in dieser Saison ein.

Die noch punktelosen Linzer haben zuletzt in der Liga so richtig in die Spur gefunden und dort drei der letzten vier Spiele für sich entscheiden können. Nun wollte die Sageder-Elf auch international endlich anschreiben.

Verdiente Halbzeitführung

Und die Oberösterreicher bestätigten in Halbzeit eins ihre aufsteigende Form in beeindruckender Art und Weise. Die Belohnung folgte in Minute 23, ein Schuss von Usor sprang Burgess an die weit ausgestreckte Hand - Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwertete Horvath in abgeklärter Manier zur Führung für den LASK. In weiterer Folge fanden die Linzer weitere Gelegenheiten auf den zweiten Treffer vor, dieser sollte in der Nachspielzeit fallen. Im Anschluss an eine Ecke kam Talovierov im Zentrum zum Kopfball und besorgte den 2:0-Pausenstand für seine Mannschaft.