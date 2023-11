Europa League: Bittere Heimniederlage für Sturm Graz

Nach der 0:1-Niederlage gegen Rako Czestochowa muss Sturm am letzten Spieltag hart um den dritten Gruppenrang kämpfen.

Vorletzter Gruppenspieltag in der UEFA Europa League. Während der SK Sturm Graz gegen Rakow Czestochowa zu Gast hatte und bereits mit einem Remis das Überwintern in einem europäischen Bewerb sicherstellen konnte, war der LASK beim FC Liverpool krasser Außenseiter (21:00 Uhr).

Torlose erste Hälfte

Tolle Stimmung herrschte auf den Rängen in Graz Liebenau und die Hausherren starteten schwungvoll. Chancen von Wlodarczyk (9.) und Sarkaria (13. bzw. 19.) führten allerdings nicht zum erhofften frühen Torerfolg. Aber auch die Polen hatten in der ersten Viertelstunde einen gefährlichen Abschluss, Crnac schob die Kugel aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei (15.).