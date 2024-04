Europa League: Atalanta Bergamo gelingt überraschender Sieg in Liverpool

Die Italiener gewinnen an der Anfield Road gegen die Reds mit 3:0. Bayer Leverkusen besiegt West Ham, AS Roma gelingt Auswärtserfolg in Mailand und Benfica Lissabon schlägt Marseille.

Nur noch acht Vereine sind im Rennen um den Titel im zweithöchsten Wettbewerb im europäischen Clubfußball. Am Donnerstag Abend wurden die Viertelfinal-Hinspiele ausgetragen.

Leverkusen prolongiert Serie

Der designierte neue deutsche Meister Bayer Leverkusen trifft in der Runde der letzten acht Teams auf West Ham. Die Werkself dominierte den Tabellen-Siebenten der Premier League von Beginn an, bestimmte das Geschehen auf dem Rasen klar. Treffer sollte der Alonso-Elf trotz eklatanter Überlegenheit in den ersten 45 Minuten aber keiner gelingen und es ging torlos in die Kabinen.

Auch im zweiten Abschnitt blieb der Bundesliga-Tabellenführer am Drücker, es dauerte aber bis Minute 83 zum erlösenden Treffer. Der eingewechselte Hofmann traf im Anschluss an eine Ecke per Linksschuss zum längst überfälligen 1:0. Für eine noch bessere Ausgangsposition für das Rückspiel sorgte schließlich Boniface mit seinem Tor zum2:0-Endstand, der erstmals nach seiner Verletzung wieder über einen Treffer jubeln durfte (90.). Leverkusen baute damit zudem seine beeindruckende Serie weiter aus, die Werkself ist nun bereits seit 42 Spielen ungeschlagen.

Atalanta schockt Liverpool

Der FC Liverpool ist mit Sicherheit einer der Topfavoriten auf den Europa-League Titel. Zur Halbzeit lag die Klopp-Elf im eigenen Stadion gegen Atalanta allerdings mit 0:1 in Rückstand. Goalie Kelleher hatte beim Treffer von Scamacca in Minute 38 eine unglückliche Figur abgegeben. Aber die "Reds" mussten sich gleichzeitig bei ihrem Keeper bedanken, nicht mit einem höheren Rückstand in die Pause gegangen zu sein. Denn die Gäste aus Italien hatten noch weitere hochkarätige Chancen, die beste durch Pasalic (3.). Aber Liverpool fand ebenfalls gute Gelegenheiten vor, bei einem Pfostentreffer von Elliott (27.) war auch Pech dabei.

Klopp reagierte und brachte mit Robertson, Szoboszlai und Salah drei Stammkräfte, die der Coach zu Beginn noch geschont hatte. Der Superstar aus Ägypten fand dann auch gleich zwei Abschlüsse vor, die Torhüter Musso jeweils entschärfen konnte. Eine Stunde war absolviert, da erhöhte das Team aus Bergamo dann allerdings auf 2:0. Wieder war es Scamacca, der die Kugel im Gehäuse versenkte.

Es lief bereits die Schlussphase, als Salah vermeintlich auf 1:2 verkürzen konnte, der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung des Angreifers aber nicht (80.). Nur kurze Zeit später war es Pasalic, der für Schockstarre im Anfield sorgte, denn der 29jährige Kroate verwertete einen Abpraller zum 3:0-Endstand. Liverpool steht damit im Rückspiel vor einer Mammutaufgabe, zu früh abschreiben sollte man die Engländer allerdings dennoch nicht.

Roma gewinnt im San Siro

Im rein italienischen Duell zwischen dem AC Milan und der AS Roma ging das Hinspiel im San Siro Stadion über die Bühne. Das Team aus der italienischen Hauptstadt setzte sich am Ende dank eines Kopfball-Treffers von Mancini knapp mit 1:0 durch (17.). Die zuletzt formstarken "Rossoneri" müssen also im Rückspiel in einer Woche in der ewigen Stadt einen knappen Rückstand wettmachen, um ins EL-Halbfinale aufzusteigen.

Benfica gelingt Heimerfolg