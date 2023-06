Europa Conference League: Austria Lustenau greift nach den Sternen

Am Donnerstag, 17 Uhr, trifft die Austria aus Lustenau im heimischen Reichshofstadion auf die Austria aus Wien.



Heute, Donnerstag, steht das Hinspiel in der Europa Conference League Qualifikation zwischen Austria Lustenau und Austria Wien an. Das Spiel wird live ab 17 Uhr auf VOL.AT im Liveticker übertragen.

self all Open preferences.

Sensation gegen Wolfsberg

self all Open preferences.

Die Austrianer sorgen im ersten Jahr nach ihrem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiterhin für Aufsehen. Nach einem dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Play-off-Halbfinale gegen den WAC greifen sie nun gegen Austria Wien nach den europäischen Sternen.

self all Open preferences.

Showdown in Wien

Als einziges Team in dieser Saison werden die Vorarlberger insgesamt 35 Bundesligaspiele bestreiten. Am Donnerstag (17 Uhr) haben sie zunächst Heimrecht gegen die "Veilchen", bevor es am Sonntag zum finalen Showdown in Wien kommt.

Brisanz

Eine gewisse Brisanz erhält das Spiel durch den Fall von Hakim Guenouche. Der Franzose wurde aus dem Kader gestrichen, da er unerlaubt zu Vertragsgesprächen bei Austria Wien weilte, ohne dies mit dem Verein abzusprechen. Kapitän Pius Grabher äußerte klare Worte und zeigte sein Unverständnis über das Verhalten von Guenouche. Trainer Mader versuchte die Situation jedoch vor dem Play-off-Finale herunterzuspielen und betonte, dass es im Spiel um Austria Lustenau gegen Austria Wien geht und nicht um persönliche Fehden.

self all Open preferences.

Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in sechs der sieben Heimspiele gegen den FK Austria Wien (3S 3U). Einen so hohen Anteil (86%) weist Lustenau in BL-Heimspielen gegen kein anderes Team bei mehr als zwei BL-Heimspielen auf.

In den acht Playoff-Finalspielen gewann nur zweimal das Heimteam (2021 der FK Austria Wien und 2022 der SK Rapid Wien) bei einem Remis und fünf Niederlagen. Bei drei der vier Playoff-Final-Hinspiele in der Bundesliga gewann das Auswärtsteam und jedes dieser drei Spiele endete mit einem Tor Differenz.

Der SC Austria Lustenau traf in der Bundesliga erstmals in 13 Spielen in Folge. Lustenau erzielte in dieser BL-Saison 52 Tore – mehr als jemals zuvor in einer BL-Saison. Der FK Austria Wien traf in 14 BL-Spielen in Folge – so lange wie zuletzt von Mai 2016 bis März 2017 (damals 28 Spiele in Folge).