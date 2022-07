EuroMillionen: Rekord-Jackpot geknackt

Bei EuroMillionen wurde am Dienstag der Rekord-Jackpot geknackt. Ein Spieler gewann 230 Millionen Euro.

Am Dienstag ging es bei den "EuroMillionen" um den Rekord-Jackpot in der Höhe von 230 Millionen Euro. Und jetzt wurde er endlich geknackt. Die Zahlen 6, 23, 27, 40 und 41 sowie die Sterne 2 und 12 wurden angekreuzt und verhalfen einem Engländer zum großen Gewinnen. Laut "Euromillionen" handelt es sich dabei um einen Solo-Gewinn.

230 Millionen Euro sind die Betrags-Obergrenze bei EuroMillionen. Es war überhaupt die zweitletzte Möglichkeit, diesen Jackpot noch zu knacken. Am Freitag hätte er nämlich so oder so ausgeschüttet werden müssen.