EURO: Slowakei kann Achtelfinaleinzug fixieren

Im zweiten Spiel treffen Schweden und Slowakei um 15 Uhr in Sankt Petersburg aufeinander. Die Slowaken konnten dieses Duell noch nie gewinnen.

Schwedens will sein System für das zweite EM-Gruppenspiel gegen die Slowakei umstellen. "Wir werden nicht mit der gleichen Taktik spielen wie gegen Spanien", sagte Nationaltrainer Janne Andersson auf einer virtuellen Pressekonferenz vor der Partie am Freitag (15.00 Uhr/MagentaTV) in St. Petersburg: "Ich glaube nicht, dass die Slowakei so hoch pressen wird wie Spanien, sodass wir andere Teile unseres Spiels zeigen können."