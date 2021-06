EURO: Österreich kann sich Achtelfinalticket sichern

Um 21 Uhr trifft Österreich in Amsterdam auf das niederländische Team. Für beide Mannschaften bedeutet ein Sieg den Einzug ins Achtelfinale.

Österreichs Nationalteam peilt in Amsterdam auch ohne den gesperrten Marko Arnautovic sein zweites Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM an. Die Österreicher gastieren beim Gruppenfavoriten Niederlande. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen - die Niederländer mit 3:2 gegen die Ukraine. Das ÖFB-Team geht nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien als Tabellenführer in die Partie.

Österreich ohne Arnautovic

Arnautovic fehlt wegen einer Ein-Spiel-Sperre, die die UEFA wegen Beleidigung eines Gegenspielers im Auftaktspiel ausgesprochen hat. Gelingt den Österreichern auch ohne ihren Offensivstar in Amsterdam ein Punktgewinn, würde ihnen der Achtelfinal-Einzug nur noch theoretisch zu nehmen sein. Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe kommen auch die vier besten von sechs Gruppendritten weiter. Österreich hat es bei einer Männer-EM bisher noch nie in die K.o.-Phase geschafft.

"Österreich als guter Test"

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Frank de Boer sieht das Duell mit Österreich am Donnerstag in Amsterdam als "guten Test", wie weit es für sein Team bei dieser EM gehen kann. Die Österreicher hätten in ihrem Auftaktspiel gegen Nordmazedonien (3:1) einen guten Eindruck hinterlassen. "Die werden uns das Leben schon schwer machen", warnte der 51-Jährige am Mittwoch in seiner Abschluss-Pressekonferenz. "Ihre Mentalität ist gut."