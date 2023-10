Euro erreichte historisches Tief gegenüber Schweizer Franken - Investoren fliehen in sichere Häfen

Der Euro erreichte am Mittwoch ein historisches Tief gegenüber dem Schweizer Franken - Investoren suchen vermehrt nach sicheren Häfen,

Schweizer Franken: Ein „sicherer Hafen“ für Anleger

Die Schweizer Währung, traditionell als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten angesehen, profitierte von der eskalierenden Lage im Nahen Osten. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen scheiterten die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts, was die Verunsicherung auf den globalen Märkten verstärkt. Ein geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem jordanischen König Abdullah II., an dem auch der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, wurde abgesagt, was die geopolitische Unsicherheit weiter verschärft.