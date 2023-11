Euro erreicht Dreimonatshoch: Schwächerer Dollar und Spekulationen beeinflussen Wechselkurs

Der Euro hat einen guten Start in die Woche gehabt und ist etwas wertvoller geworden. Im Vergleich zum Dollar ist er jetzt mehr wert. Doch was bedeutet das eigentlich und warum ist das passiert?

Zu Beginn dieser Woche hat der Euro einen kleinen Sprung gemacht und ist jetzt mehr wert als in den letzten drei Monaten. Wenn man jetzt mit einem Euro in die USA geht, bekommt man etwa 1,09 Dollar dafür. Am letzten Freitag war ein Euro noch 1,08 Dollar wert.

©canva

Warum ist der Dollar schwächer geworden?

Der Hauptgrund, warum der Euro jetzt mehr wert ist, liegt am Dollar, der etwas schwächer geworden ist. Es gibt Gerüchte, dass die Zinsen in den USA im nächsten Jahr gesenkt werden könnten. Das bedeutet, dass das Geld dort weniger Zinsen bringt und deshalb weniger Leute den Dollar haben wollen. Wenn weniger Leute den Dollar wollen, wird er weniger wert.

Schwache Wirtschaft in den USA

In den USA gibt es im Moment einige Sorgen um die Wirtschaft. Die Zahlen sehen nicht so gut aus und auch die Preise steigen nicht so, wie man es gerne hätte. Das sind Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Und wenn die Wirtschaft schwächelt, dann sind niedrigere Zinsen eine Möglichkeit, wie die Banken helfen können, damit es wieder besser läuft. Niedrigere Zinsen bedeuten, dass die Leute weniger für geliehenes Geld bezahlen müssen.

©canva

Was kommt als nächstes?

Die Leute, die Geld anlegen oder investieren, schauen jetzt genau hin, was als nächstes passiert. Sie beobachten, was die Banken in den USA und in Europa tun, weil das die Werte vom Dollar und Euro beeinflussen kann.