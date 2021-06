EURO: Deutschland hat es gegen Ungarn "in der Hand"

Um 21 Uhr trifft Ungarn in München auf die deutsche Mannschaft. Deutschland reicht ein Remis, Ungarn braucht einen Sieg für die K.o.-Phase.

Bundestrainer Joachim Löw ließ keinen Zweifel am Ziel der Nationalmannschaft. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte Löw und forderte von seinem Team "punkten, siegen und erfolgreich sein, wenn wir in dem Turnier eine Rolle spielen wollen".

Beide Teams mit Chancen

Deutschland braucht mindestens noch einen Punkt, um sicher ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Ob der am Knie verletzt Thomas Müller "einsatzfähig ist", will der Bundestrainer erst nach einem letzten Härtetest wenige Stunden vor dem Anpfiff entscheiden. Die Ungarn glauben trotz nur einem Punkt an den Einzug in die K.o.-Runde. "Wir haben die Riesenmöglichkeit, etwas ganz, ganz Großes zu erreichen", beschwor RB Leipzig Torwart Peter Gulacsi sein Team.