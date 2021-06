EURO: Das britische Duell - England gegen Schottland

Mit dem britischen Duell zwischen England und Schottland steht bei der Fußball-Europameisterschaft am heutigen Freitag um 21 Uhr ein Highlight an.

Die Engländer können mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Partie in Glasgow wird um 18.00 Uhr angepfiffen. England kann, Schottland muss. So lässt sich die Ausgangslage vor dem brisanten Duell der alten Rivalen zusammenfassen. Siegen die "Three Lions" nach dem 1:0 gegen Kroatien erneut, können sie für das Achtelfinale planen. Die "Bravehearts" indes stehen nach dem 0:2 gegen Tschechien schon unter Druck. Ein Erfolg beim EM-Mitfavoriten wäre für die Mannschaft von Trainer Clarke eine kleine Sensation.

England kann wieder auf Abwehrchef Harry Maguire setzen. "Ich fühle mich gut. Ich bin wieder verfügbar, habe trainiert und freue mich darauf", sagte der Kapitän von Manchester United am Donnerstag. Ob der 28-Jährige gleich in die Startelf zurückkehrt, ließ Trainer Gareth Southgate aber offen. Maguire hatte sich Anfang Mai in der Premier League am Sprunggelenk verletzt und seitdem kein Spiel mehr absolviert.