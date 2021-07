EURO: Belgiens Erfahrung trifft auf Italiens Erfolgsserie

Um 21 Uhr trifft Belgien in München auf Italien - das zweite Viertelfinale der EURO2020.

Die Squadra Azzurra will ihren beeindruckenden Siegeszug von zuletzt zwölf Erfolgen in Serie und 32 ungeschlagenen Spielen auch gegen die "vielleicht beste Mannschaft Europas" fortsetzen, wie Coach Roberto Mancini den Gegner betitelte.

Liveticker vom Match

Trotz der herausragenden Einzelspieler der Belgier gehen die Italiener mit viel Selbstvertrauen in die Partie und glauben an ihre Halbfinal-Chance. "Wir haben in jeder Partie Spaß", sagte Mancini. "Wenn wir es dabei noch schaffen, ein Tor mehr zu machen als der Gegner, bin ich total zufrieden."

Italiens Erfolgsserie

Italien ist seit 31 Spielen (26 Siege, 5 Unentschieden) unbesiegt, zuletzt gab es zwölf Siege in Serie mit 34:1 Toren. Eine historische Leistung: 30-mal blieb die Squadra Azzurra bislang nur in den 1930er-Jahren unter Vittorio Pozzo, der Italien 1934 und 1938 zum WM-Titel geführt hatte, ohne Niederlage.

Belgiens bisherige Bilanz

Die Bilanz der Belgier gegen Italien sieht nicht so gut aus: 14 Niederlagen in 22 Spielen. Allerdings gab es zehn dieser Niederlagen in den ersten zehn Länderspielen der beiden Teams bis 1962. Seitdem konnte Belgien die Bilanz ausgeglichen gestalten. Belgien stellt die erfahrenste Mannschaft des Turniers. In Dries Mertens (101), Jan Vertonghen (129), Axel Witsel (113), Toby Alderweireld (111) und Eden Hazard (110) haben fünf Spieler die 100er-Marke überschritten. Bei Italien haben die beiden Routiniers Leonardo Bonucci (106) und Giorgio Chiellini (109) über 100 Länderspiele