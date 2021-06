EURO 2021: Österreich steht fix im Achtelfinale

Dank eines 1:0-Erfolges gegen die Ukraine steht Österreich erstmals überhaupt in einem EM-Achtelfinale. Goldtorschütze war Christoph Baumgartner.

Im entscheidenden Duell zwischen Österreich und der Ukraine stand Marko Arnautovic zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Startelf. Nur ein Sieg würde das Achtelfinalticket zu 100% garantieren, bei einem Unentschieden würde man in der Tabelle was die besten Gruppendritten angeht zumindest an der Schweiz vorbeiziehen und die Chancen aufs Weiterkommen würden recht gut stehen. Franco Foda brachte auch Florian Grillitsch von Beginn an und zudem wurde das System auf 4-3-2-1 geändert.