EURO 2021: Battle of Britain endet mit einem torlosen Remis

Keine Treffer fielen im ältesten Duell der Fußballgeschichte, Schottland ergattert beim 0:0 im Wembley einen Zähler.

Im 115. "Battle of Britain" trafen England und Schottland im Wembley Stadion aufeinander. Während die "Three Lions" dank des Auftaktsieges gegen Kroatien mit einem weiteren Erfolg bereits den Aufstieg ins Achtelfinale fixieren konnte, standen die nördlichen Nachbarn bereits unter Druck, nachdem die Partie gegen Tschechien mit 0:2 verloren ging.

Die Engländer übernahmen bei Regenwetter erwartungsgemäß das Kommando, den ersten Abschluss fanden aber die Gäste vor. Ein Schuss von Adams wurde allerdings im letzten Moment von der Abwehr geblockt (4.). Danach waren es die Three Lions, die am ersten Treffer schnupperten: Nach einem Eckball kam Stones frei zum Kopfball, dieser landete aber am Pfosten und so blieb es beim 0:0 (11.).