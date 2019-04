EU-Wahl - Kogler: "Die Grünen kommen zurück"

Vor einigen Hundert Unterstützern haben die Grünen am Samstag in Wien ihren Auftakt für den EU-Wahlkampf begangen.

“Die Grünen kommen zurück, so viel traue ich mich schon anzukündigen”, rief Spitzenkandidat Werner Kogler dem Publikum zu. Man werde gebraucht, denn die Kompetenz für Ökologie, Frieden und Gerechtigkeit gebe es in dieser Kombination bei keiner anderen Partei.

Rhythmisch eingestimmt von der Musik von Binder & Kriegekstein versprach Kogler bei der Kundgebung in der Mariahilfer Straße beim Museumsquartier, auch die Europawahl rocken zu wollen. “Fail, stand up and come back stronger”, laute das Motto.