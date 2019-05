EU-Wahl: Die Spitzenkandidaten an der Wahlurne

Die EU-Wahl war am Sonntag in vollem Gange, 6,4 Mio. Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Spitzenkandidaten schritten bis zum frühen Nachmittag zu den Wahlurnen und gaben sich allesamt mehr oder weniger optimistisch.

ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas gab am Vormittag im Pensionistenwohnheim an der Hohen Warte im Wien-Döbling seine Stimme ab. Sein Ziel sei es, so wie bei den Wahlen 2009 und 2014 wieder die meisten Vorzugsstimmen aller ÖVP-Kandidaten zu erhalten, erklärt Karas.