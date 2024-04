EU-Wahl 2024: Wahlkampftouren

Die Vorbereitungen für die Europawahl kommen allmählich in Schwung. Die führenden Kandidaten starten ihre Wahlkampftouren durch das Land bzw. einige haben bereits ihre ersten Touren hinter sich. Nach dem Osterfest ist von den Wahlkampfteams eine Verstärkung der Werbeaktionen vorgesehen. Die offiziellen Auftakte der Wahlkampagnen sind, soweit bisher bekannt, für Ende April bzw. Anfang Mai angesetzt.

ÖVP-Spitzenbewerber Reinhold Lopatka, der den ersten Platz für die ÖVP verteidigen muss, steht Umfragen zufolge jedoch im Kampf um die zweite Position hinter der FPÖ und vor der SPÖ. Gemäß Angaben der Partei hat er schon im März sämtliche Bundesländer besichtigt. Nach den Osterfeiertagen plant die Politische Akademie der ÖVP im April, in allen neun Bundesländern Veranstaltungen unter dem Leitspruch "Europa verbessern" abzuhalten, um das EU-Wahlprogramm der Partei mit Vorschlägen und Ideen zu bereichern. Diese sollen "in Anlehnung an den Dialogprozess zur Gestaltung des Österreichplans des Bundeskanzlers" durchgeführt werden, wie es vonseiten der ÖVP gegenüber der APA verlautete.

In diesen Diskussionen soll gemeinsam mit Spitzenkandidat Lopatka, den Kandidaten der Länder, Fachleuten sowie Funktionsträgern debattiert werden. Die Diskussionsthemen reichen von "Europa als Wirtschaftsstandort als Basis für Wohlstand" über "innere und äußere Sicherheit", "europäische Leitkultur" bis hin zur Frage eines "bürgerfreundlichen Europas". Die Vorschläge sollen in das Wahlprogramm der ÖVP aufgenommen werden, die Vorstellung ist für die Zeit vor Pfingsten vorgesehen.

Andreas Schieder eine "Europareise quer durch Österreich"

Nach Ostern initiiert die SPÖ mit Andreas Schieder als Frontmann eine "Europareise quer durch Österreich". Es wird erwartet, dass sich alle weiteren Bewerber und gegenwärtigen Mitglieder des EU-Parlaments der SPÖ anschließen, verlautete es aus der Parteizentrale. Die SPÖ-Fraktionssitzung am 8. und 9. April in Niederösterreich wird sich ebenfalls stark auf europäische Politikthemen konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Prosperität, die Standortpolitik der EU, faire Aufteilung und die Demokratisierung Europas - als Antwort auf die anti-europäische Ausrichtung der rechten Parteien, erklärt die SPÖ.

Unter den Anwesenden wird neben Schieder auch der Parteivorsitzende Andreas Babler zählen. Im April setzt sich die "SPÖ-Europareise" im Süden und Westen des Landes fort: Hauptkandidat Schieder plant, zusammen mit dem Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Peter Kaiser, Tirols SPÖ-Anführer und Landeshauptmann-Vize Georg Dornauer sowie dem Leiter der Sozialdemokraten Vorarlbergs, Mario Leiter, an Veranstaltungen, öffentlichen Auftritten und Pressegesprächen teilzunehmen.

SPÖ startet Europatour durch Österreich

Die SPÖ plant ihren offiziellen Start in den Wahlkampf am 20. April, der im Zuge des Landesparteitags der Wiener SPÖ stattfinden wird.

Unterstützung im Wahlkampf erhält die SPÖ ebenso von internationalen Kollegen, wie dem Spitzenkandidaten der sozialdemokratischen Parteien in Europa, Nicolas Schmit, sowie der Spitzenkandidatin aus Deutschland für die EU, Katarina Barley.

Wahlkampfauftakt der Grünen

Anfang Mai starten die Grünen offiziell ihren Wahlkampf in Wien, wobei der genaue Zeitpunkt noch nicht festgelegt wurde. Schon seit Ende März ist Spitzenkandidatin Lena Schilling mit Diskussionen in Schulen aktiv, auf Einladung dieser Einrichtungen, wie von den Grünen mitgeteilt wurde. Es ist geplant, dass sie pro Woche in etwa zwei Schulen Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern führt. Ab dem kommenden April wird die grüne Frontfrau eine Tour durch das Land antreten - möglichst unter Nutzung der Bahn, wie hervorgehoben wurde. Im Rahmen dieser Reise ist ebenfalls ein "Beteiligungsformat" vorgesehen, das es Bürgern ermöglicht, der Spitzenkandidatin ihre Ideen und Vorstellungen zur Europapolitik zu übermitteln.

NEOS-Wahlkampf: Brandstätter startet österreichweite Tour

Die Bewerberinnen und Bewerber der NEOS, angeführt von Spitzenkandidat Helmut Brandstätter, sind gemäß Angaben der Partei seit dem Mitgliedertreffen Ende Januar in ganz Österreich bei verschiedenen Ereignissen präsent. In den nächsten Wochen sind bereits etwa 30 Diskussionsrunden geplant - es wird erwartet, dass noch weitere hinzukommen, verlautete es aus den Reihen der Partei.

Brandstätter plant ebenfalls, in den nächsten Wochen alle Bundesländer zu besuchen und wird auch bei Hausbesuchen sowie im Straßenwahlkampf aktiv sein. Auf dem Plan des ehemaligen Journalisten und NEOS-Abgeordneten steht unter anderem auch die Landesmitgliederversammlung der NEOS in Kärnten zu Beginn des Mais. Der offizielle Start der NEOS-Wahlkampagne ist um den Europatag (9. Mai) vorgesehen. Bereits davor, am 20. April, wird die Bundesmitgliederversammlung der NEOS stattfinden, bei der die Kandidaten und Kandidatinnen für die Nationalratswahl gewählt werden.

