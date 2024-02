EU-Parlament stimmt für Lockerung der Gentechnikregeln

Das Europaparlament hat für eine Vereinfachung der Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Sorten gestimmt. Die Entscheidung fiel während anhaltender Bauernproteste in Europa.

Das Europaparlament hat am Mittwoch eine wichtige Entscheidung getroffen, die die Regeln für die Gentechnik in der EU lockern soll. Ein Zusammenschluss aus Konservativen, Liberalen und Rechten stimmte für einen Vorschlag der Kommission, der es ermöglichen soll, gentechnisch veränderte Sorten schneller auf den Markt zu bringen. In Österreich stößt dieser Vorschlag auf große Ablehnung.