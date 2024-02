EU-Parlament ermöglicht gebührenfreie Sofortüberweisungen

In nur zehn Sekunden soll Geld künftig EU-weit ohne Zusatzkosten überwiesen werden können.

Das EU-Parlament hat einen entscheidenden Schritt zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs innerhalb der Europäischen Union gemacht. Mit der Annahme einer neuen Verordnung am Mittwoch in Straßburg werden Sofortüberweisungen in Euro ohne Mehrkosten Realität. Banken und andere Zahlungsdienstleister, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, sind nun verpflichtet, auch Sofortüberweisungen anzubieten – und das ohne zusätzliche Gebühren.